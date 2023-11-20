Впервые не в Москве: БПЛА и 3D-принтеры на форуме аддитивных технологий в Казани

В Казани стартовал V Лидер-форум «Аддитивные технологии – новая реальность»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Татарстан всегда находился в авангарде перехода к новому технологическому укладу»

В Казани стартовал V Лидер-форум «Аддитивные технологии – новая реальность», который выступает главной российской площадкой с последними достижениями в сфере 3D-печати. Мероприятие прошло на площадке казанского ИТ-парка имени Башира Рамеева.

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем выступлении на форуме подчеркнул, что аддитивные технологии являются основой перехода к новому технологическому укладу.

«Татарстан всегда находился в авангарде перехода к новому технологическому укладу, основой которого являются аддитивные технологии. В республике это стало возможным благодаря мощной промышленной базе и развитому научно-образовательному и технологическому комплексу», – отметил Минниханов.

Рустам Минниханов в своем выступлении на форуме подчеркнул, что аддитивные технологии являются основой перехода к новому технологическому укладу Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Перед открытием форума Раис Татарстана посетил выставку, где ему продемонстрировали последние разработки в области 3D-печати. А эту продукцию можно создать с помощью аддитивных технологий и масштабных проектов, в которых активно используются напечатанные компоненты.

От 3D-принтеров до БПЛА

Большую часть выставки заняли 3D-принтеры. Представленные модели отличаются не только применяемыми материалами, но и различными технологиями печати. Кроме того, здесь можно было увидеть продукцию, которую изготавливают на этих принтерах, а также макеты беспилотников и транспорта, в создании которых применяют аддитивные технологии.

Здесь можно было увидеть продукцию, которую изготавливают на этих принтерах, а также макеты беспилотников и транспорта, в создании которых применяют аддитивные технологии Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Большая благодарность за экспозицию. Мы должны показать ее нашим промышленникам. Первый раз такое производство я увидел 9 лет назад в Москве. И был поражен, насколько это казалось технологиями будущего. Сегодня мы увидели образцы, которые помогают решать невозможные задачи перед промышленностью, медициной и строительной отраслью», – прокомментировал экспозицию Минниханов.

По словам Раиса Татарстана, аддитивные технологии могут коренным образом улучшить многие аспекты жизни, а также внести значительный вклад в обеспечение технологического суверенитета страны.

«Сегодня аддитивные технологии во всем мире развиваются стремительными темпами, проникая почти во все отрасли» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Создавать принципиально новые конструкции»

«Сегодня аддитивные технологии во всем мире развиваются стремительными темпами, проникая почти во все отрасли. Эти технологии позволяют не только улучшить характеристики существующих изделий, но и создавать принципиально новые конструкции, которые невозможно изготовить другими способами», – подчеркнул Раис Татарстана на церемонии открытия форума.

По его словам, к 2030 году две трети всей изготавливаемой в мире продукции будут содержать напечатанные комплектующие. В нашей стране также наблюдается взрывной рост аддитивного производства. Так, в прошлом году обороты компаний, работающих в этой сфере, выросли в пять раз.

«Татарстан выступает не только потребителем аддитивной продукции, но и готов играть роль генератора ключевых решений. В этой работе мы заинтересованы в самых глубоких операциях с лидером отрасли – госкорпорацией «Росатом», – сказал Минниханов.

Андрей Шевченко отметил, что очень символично проводить данный форум в преддверии 2024 года, объявленного в Татарстане Годом научно-технологического развития Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Форум впервые проводится не в Москве

В свою очередь директор по технологическому развитию «Росатома» Андрей Шевченко отметил, что форум впервые проводится не в Москве, а в Татарстане.

«Колоссальный потенциал Татарстана как передового российского региона и давнее сотрудничество республики с «Росатомом» сделали однозначным выбор места проведения юбилейного форума», – объяснил смену локации Шевченко.

Он также отметил, что очень символично проводить данный форум в преддверии 2024 года, объявленного в Татарстане Годом научно-технологического развития.

Форум продлится с 20 по 21 ноября. Главным мероприятием будет Ночь технологий Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Студенческая ночь технологий

Форум продлится с 20 по 21 ноября. Главным мероприятием будет Ночь технологий. Она представляет собой конкурс студенческих работ с применением аддитивных технологий, на который заявлены ведущие российские вузы. Ночь технологий пройдет между двумя днями форума с 21:00 до 8:00.

«В рамках этой Ночи технологий будут выполнены интересные проекты, и мы рассчитываем, что ребята проникнутся духом аддитивных технологий, что ляжет в основу создания кадрового потенциала нового поколения», – подчеркнула исполнительный директор Ассоциации развития аддитивных технологий, советник президента АО «ТВЭЛ» Ольга Оспенникова.

Ольга Оспенникова: «В рамках Ночи технологий будут выполнены интересные проекты, и мы рассчитываем, что ребята проникнутся духом аддитивных технологий» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Помимо этого конкурса студенты также обсудят перспективы внедрения технологий трехмерной печати в различных сферах на «Карьерном марафоне». Кроме того, они познакомятся с рынком вакансий от лидирующих инновационных предприятий страны.