Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Впервые не в Москве: БПЛА и 3D-принтеры на форуме аддитивных технологий в Казани
Аддитивные технологии с каждым годом становятся все более популярными. По прогнозам экспертов, к 2030 году две трети всей продукции в мире будут содержать напечатанные комплектующие. Что будет с рынком 3D-печати и другое обсудили сегодня на форуме в Казани. Подробности – в репортаже «Татар-информа».
«Татарстан всегда находился в авангарде перехода к новому технологическому укладу»
В Казани стартовал V Лидер-форум «Аддитивные технологии – новая реальность», который выступает главной российской площадкой с последними достижениями в сфере 3D-печати. Мероприятие прошло на площадке казанского ИТ-парка имени Башира Рамеева.
Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем выступлении на форуме подчеркнул, что аддитивные технологии являются основой перехода к новому технологическому укладу.
«Татарстан всегда находился в авангарде перехода к новому технологическому укладу, основой которого являются аддитивные технологии. В республике это стало возможным благодаря мощной промышленной базе и развитому научно-образовательному и технологическому комплексу», – отметил Минниханов.
Перед открытием форума Раис Татарстана посетил выставку, где ему продемонстрировали последние разработки в области 3D-печати. А эту продукцию можно создать с помощью аддитивных технологий и масштабных проектов, в которых активно используются напечатанные компоненты.
От 3D-принтеров до БПЛА
Большую часть выставки заняли 3D-принтеры. Представленные модели отличаются не только применяемыми материалами, но и различными технологиями печати. Кроме того, здесь можно было увидеть продукцию, которую изготавливают на этих принтерах, а также макеты беспилотников и транспорта, в создании которых применяют аддитивные технологии.
«Большая благодарность за экспозицию. Мы должны показать ее нашим промышленникам. Первый раз такое производство я увидел 9 лет назад в Москве. И был поражен, насколько это казалось технологиями будущего. Сегодня мы увидели образцы, которые помогают решать невозможные задачи перед промышленностью, медициной и строительной отраслью», – прокомментировал экспозицию Минниханов.
По словам Раиса Татарстана, аддитивные технологии могут коренным образом улучшить многие аспекты жизни, а также внести значительный вклад в обеспечение технологического суверенитета страны.
«Создавать принципиально новые конструкции»
«Сегодня аддитивные технологии во всем мире развиваются стремительными темпами, проникая почти во все отрасли. Эти технологии позволяют не только улучшить характеристики существующих изделий, но и создавать принципиально новые конструкции, которые невозможно изготовить другими способами», – подчеркнул Раис Татарстана на церемонии открытия форума.
По его словам, к 2030 году две трети всей изготавливаемой в мире продукции будут содержать напечатанные комплектующие. В нашей стране также наблюдается взрывной рост аддитивного производства. Так, в прошлом году обороты компаний, работающих в этой сфере, выросли в пять раз.
«Татарстан выступает не только потребителем аддитивной продукции, но и готов играть роль генератора ключевых решений. В этой работе мы заинтересованы в самых глубоких операциях с лидером отрасли – госкорпорацией «Росатом», – сказал Минниханов.
Форум впервые проводится не в Москве
В свою очередь директор по технологическому развитию «Росатома» Андрей Шевченко отметил, что форум впервые проводится не в Москве, а в Татарстане.
«Колоссальный потенциал Татарстана как передового российского региона и давнее сотрудничество республики с «Росатомом» сделали однозначным выбор места проведения юбилейного форума», – объяснил смену локации Шевченко.
Он также отметил, что очень символично проводить данный форум в преддверии 2024 года, объявленного в Татарстане Годом научно-технологического развития.
Студенческая ночь технологий
Форум продлится с 20 по 21 ноября. Главным мероприятием будет Ночь технологий. Она представляет собой конкурс студенческих работ с применением аддитивных технологий, на который заявлены ведущие российские вузы. Ночь технологий пройдет между двумя днями форума с 21:00 до 8:00.
«В рамках этой Ночи технологий будут выполнены интересные проекты, и мы рассчитываем, что ребята проникнутся духом аддитивных технологий, что ляжет в основу создания кадрового потенциала нового поколения», – подчеркнула исполнительный директор Ассоциации развития аддитивных технологий, советник президента АО «ТВЭЛ» Ольга Оспенникова.
Помимо этого конкурса студенты также обсудят перспективы внедрения технологий трехмерной печати в различных сферах на «Карьерном марафоне». Кроме того, они познакомятся с рынком вакансий от лидирующих инновационных предприятий страны.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»