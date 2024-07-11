«От 30 метров»: в Казани определят, как далеко от школ можно торговать алкоголем

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В исполнительном комитете Казани обсудят расстояние, ближе которого нельзя будет торговать алкоголем как в розницу, так и в общепите. Данное оповещение опубликовали в сборнике документов администрации столицы РТ.

Согласно опубликованному документу, определение таких границ коснется нескольких видов соцобъектов. Для каждого из них определят свою «дистанцию»:

образовательные организации (за исключением допобразования и дополнительного профобразования): путь от двери организации до двери магазина с алкоголем должен быть от 50 метров, до двери общепита — от 40 метров;

детсады — не менее 50 метров от двери учреждения до алкогольного магазина и не менее 40 метров до двери заведения общественного питания;

медучреждения, независимо от формы собственности — 30 метров до магазина, где продают алкогольные напитки, и 25 метров до общепита;

спортсооружения — от 30 метров до общепита и алкогольного магазина;

военные объекты — не меньше 30 метров от заведения общественного питания и столько же от магазина по продаже алкоголя;

вокзалы, аэропорты — от 30 метров и для общепита, и для магазина;

источники повышенной опасности — не менее 50 метров до магазина с алкогольной продукцией и не меньше 40 метров до общепита.

Если указанный выше объект имеет обособленную территорию, то путь измеряется от его калитки до двери магазина или кафе. Если это торговый центр около школы, детского сада или медучреждения, то путь расстояние должно составлять 25 метров до двери помещения по продаже алкоголя. Причем измерять путь должны не по прямой, а следуя через пешеходные переходы и по тротуарам.

Проект планируют обсудить в исполкоме 6 августа.