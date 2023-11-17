От $200 млрд до пустых обещаний: почему США и ЕС оставляют Зеленского у разбитого корыта

Без «западных донатов» киевский режим уже давно был бы сметен в рамках СВО

Фото: CC BY 4.0, commons.wikimedia.org

Киеву уже не хватает снарядов

«Сегодня у нас есть проблемы с артиллерийскими снарядами калибра 155 мм. На Ближнем Востоке что, вы думаете, они начали покупать в первую очередь? Снаряды калибра 155 мм. Наши запасы уменьшились», ― жаловался украинский президент Владимир Зеленский французским СМИ.

По словам главаря киевского режима, в НАТО опустели оружейные склады, и потребности ВСУ никто удовлетворить не может. А ранее сообщалось, что и Евросоюз не сможет выполнить свое обещание по поставке Киеву миллиона боеприпасов. По оценкам европейских экспертов, планы смогут выполнить максимум на 30 процентов. Но и это не точно. О проблемах Украины с боеприпасами «Татар-информу» рассказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Интенсивность обстрелов со стороны Украины снижается, особенно по осколочно-фугасным снарядам 155-го калибра. Однако количество кассетных боеприпасов остается по-прежнему в достаточном количестве. Кассетные боеприпасы применяются для сдерживания атакующих действий российских войск. Но наши подразделения занимаются уничтожением артиллерийских установок, которые кассетные боеприпасы используют. В итоге когда мы изменяем линию боевого соприкосновения с противником, то у противника не хватает нужного количества артиллерии», – объясняет эксперт.

По самой свежей информации американских СМИ, у Пентагона остался всего 1 млрд долларов на Украину, хотя еще в октябре говорили о 5,5 млрд. Зима близко, как говорили герои популярного во всем мире сериала «Игра престолов».

В НАТО опустели оружейные склады, и потребности ВСУ никто удовлетворить не может Фото: CC BY 2.0, commons.wikimedia.org

Украину вынесли за скобки бюджета правительства США: временно ли?

Но все это еще цветочки. Сегодня президент США Джо Байден подписал закон о временном финансировании работы американского правительства. В нем нет ни строчки о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню.

«Президент подписал закон о дальнейших ассигнованиях и другом продлении финансирования на 2024 год, который предусматривает выделение федеральным ведомствам ассигнований на 2024-й финансовый год до 19 января 2024 года, которые необходимы для реализации проектов и мероприятий, финансируемых по четырем законопроектам об ассигнованиях», — говорится в сообщении Белого дома.

Эти финансы позволят США избежать остановки работы федеральных ведомств, а также направить деньги на приоритетные направления: сельское хозяйство, энергетику, жилье, транспорт и далее по списку.

У Израиля и Тайваня все уже есть, у Киева проблемы, но США не до этого

Но есть важный нюанс. Тель-Авив буквально завалили всевозможным оружием, бонусом подогнав к палестинским берегам два авианосца США, чтобы никто против Израиля «не рыпался». Тайвань вообще никаких военных действий не ведет и острой нужды в оружии США не испытывает.

А вот на Украине снарядный голод ощущается уже в полной мере и сказывается на возможностях ВСУ противостоять Российской армии. Известно же, что без «западных донатов» киевский режим уже давно был бы сметен в рамках СВО. Это ни для кого это не секрет по обе стороны океана. И проблема тут не только в боеприпасах.

Джо Байден подписал закон о временном финансировании работы американского правительства. В нем нет ни строчки о военной помощи Украине Фото: Public Domain, commons.wikimedia.org/

«Еще проблема у Украины в том, что зарубежные артиллерийские установки, которые они используют, страдают из-за износа стволов. У некоторых снарядов точность стрельбы возможна только в пределах 70-100 метров. То есть говорить о высокоточной стрельбе уже не приходится», – заявил Леонков журналисту «Татар-информа».

Хватит ли у Украины средств хотя бы на оборонительную войну?

Примечательно, что ранее Джо Байден грозил наложить вето на соответствующее решение Сената. А до этого вовсе обещал не принимать проект бюджета без военной помощи Украине.

Напомним, что президент США требовал более 100 млрд долларов на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню, где львиная доля могла достаться Киеву. Сейчас об этой цифре мало кто вспоминает. Впрочем, некоторые эксперты полагают, что на войну «от обороны» Украине средств хватит.

«Если Украина перейдет к обороне, то снарядов может хватить до того времени, когда будет принят большой бюджет Пентагона. Из 877 млрд долларов администрация Байдена заставит “спрятать” деньги и для Украины. Например, для проведения каких-то операций», – считает Леонков.

На Украине снарядный голод ощущается уже в полной мере и сказывается на возможностях ВСУ противостоять Российской армии Фото: CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

Провал «контрнаступа» ставит перед Западом неприятные вопросы

Так или иначе, под занавес лета 2023 года «Татар-информ» сообщал, что суммарное вложение Запада в пользу Украины перевалило за отметку в 200 млрд долларов. Здесь важно понимать, что в эту цифру входят не только военные расходы, но и банальное наполнение бюджета Украины. Известно, что зарплату большей части бюджетников страны фактически оплачивают США и другие страны НАТО.

Возможно, на Западе и сочли бы эти траты приемлемыми, если бы распиаренный на старте 2023 года «контрнаступ» привел бы хоть к какому-то результату «на земле». Однако операция обернулась полным провалом Зеленского и его главкома Валерия Залужного. Даже западные СМИ и эксперты были вынуждены признать, что наступательный потенциал ВСУ выдохся, а территориальных продвижений так и не случилось.

Более того, Российская армия переходит в наступление на ряде стратегически важных направлений. В частности, формируется «котел» в Авдеевке. Этот населенный пункт ВСУ превратили в важнейшую опорную точку для террористических ударов по Донецку. Российские войска постепенно окружают группировку украинских войск, а Зеленский, похоже, готов ими пожертвовать, отдав приказ «стоять до конца». Подобная «стратегия» до этого уже обернулась для ВСУ гигантскими потерями в Артемовске, а ранее и в промышленной зоне Мариуполя.

На фоне военных провалов абсолютно понятно желание Запада перестать выбрасывать деньги на ветер. Тем более экономика России не только не рухнула под гнетом пресловутых «пакетов санкций», а напротив, нарастила мощность «оборонки» до такого уровня, что она производит боеприпасы и военную технику быстрее, чем все страны НАТО вместе взятые. Примечательно, что об этом уже открыто пишут западные СМИ.

Позиция Трампа известна: никаких миллиардов для Украины и «быстрый договор» с Путиным Фото: kremlin.ru

Байден проигрывает выборы, он единственный из кандидатов в президенты США, кто радеет за Киев

Ситуация для Киева также осложняется приближающимися выборами в США. По всем опросам прямо сейчас Дональд Трамп с большим отрывом лидирует в президентской гонке с Джо Байденом. Позиция экс-президента США известна: никаких миллиардов для Украины и «быстрый договор» с Владимиром Путиным. И понятно, что интересы Киева в этих переговорах будут где-то во втором десятке приоритетов.

Примечательно, что и другие кандидаты на кресло в овальном кабинете Белого дома занимают четкую позицию, по которой спонсирование режима Зеленского стоит прекращать. Об этом, например, говорят Рон Десантис и Джон Кеннеди-младший. Да и другие тоже. По сути, Байден со своей странной любовью к Украине остался чуть ли не единственным кандидатом в президенты, кто декларирует необходимость финансовой и военной помощи Киеву.

А рейтинги показывают, что подобная стратегия «Сонного Джо» совсем не приближает Байдена ко второму президентскому сроку. Скорее наоборот. А любая перестановка на посту президента США, скорее всего, окончательно перекроет и без того иссыхающий ручеек финансов для киевского режима.