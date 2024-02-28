От 10 до 30 тысяч рублей за политкарикатуру: журнал «Чаян» наградил победителей конкурса

Сатирический журнал «Чаян» («Скорпион» – пер. с тат.), издание холдинга «Татмедиа», подвел итоги конкурса политической карикатуры. Об участниках, победителях и призовом фонде на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал главный редактор журнала Рафаэль Халиуллов.

«Конкурс был задуман в прошлом году, который был юбилейным для журнала, – “Чаян” отмечал 100 лет. Политсатира, политкарикатура имеет древние традиции. Еще во времена 1812 года – во времена Наполеона – расходились карикатуры на политические темы. Затем и Крымская война, и Гражданская, и Первая мировая, а расцвет политической карикатуры был в советские годы. Публиковались карикатуры на международные темы – клеймили империалистов, расистов, сионистов, колонизаторов и прочих нехороших людей… На конкурс пришло около 100 работ из 30 регионов, по электронной почте и в конвертах, традиционно: из Крыма, Москвы, Питера, Самары, Омска, Пскова, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Челябинска, Сызрани, из Белгородской, Волгоградской, Ростовской областей и т.д. Из Казани в конкурсе приняли участие шесть художников, из них трое заняли призовые места», – сообщил Халиуллов.

Первое место жюри, в состав которого вошли, например, генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков и главный художник «Чаяна» Александр Алешин, отдали карикатуристу из Пскова Валерию Тарасенко. Второе место разделили Сергей Андрианов из Казани и Сергей Кокарев из Самары. Третье – Александр Шульпинов и Алексей Мамаев из Казани и Игорь Колгарев из Москвы.

«Трагическое, комическое, радостное и печальное, бывает, в одной точке сходится. Когда мы Валерию позвонили и обрадовали его тем, что он стал победителем нашего конкурса, он сказал, что в этот день он хоронил свою жену. Он был подавлен, мы выразили ему соболезнования. Он наш многолетний автор, очень любит “Чаян”. В свою очередь он произнес такую фразу: “Теперь я буду жить”», – рассказал главред сатирического издания.

Карикатуры конкурсантов также будут опубликованы в течение года в разных номерах журнала, а главным призом для победителей стала денежная премия. За первое место – 30 тысяч рублей, за второе – 20 тысяч рублей, за третье – по 10 тысяч рублей.

«Когда мы объявили конкурс, сомневались, что откликнутся. Но участников было много. Художников, карикатурой занимающихся, становится все меньше. И это не только явление нашего журнала, это в принципе так. “Чаян” – один оставшийся на постсоветском пространстве [сатирический] журнал. Объективно всё изменилось – изменилась страна, изменилось мировоззрение, экономика и т.д. Но есть еще профессиональные карандаши», – отметил главный художник издания.

Александр Шульпинов, занявший в конкурсе третье место, добавил, что карикатура – это способ изобразить то, о чем рассказывать неинтересно.

По итогам конкурса, анонсировал Рафаэль Халиуллов, работы участников будут распечатаны в большом формате и объединены в выставку, которая разместится в галерее «Татмедиа».