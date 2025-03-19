Юрист Осянин: не все коммунальные услуги в платежном документе обязательны к оплате

Не все услуги в квитанциях ЖКХ подлежат оплате, сообщает РИА Новости, приводя слова доцента базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрия Осянина.

Осянин отметил, что значительная часть жильцов, а в особенности старшее поколение и люди с особыми потребностями, совершают ошибку, думая, что все перечисленные в квитанции услуги являются обязательными коммунальными платежами. Иногда нужно расторгнуть договор, чтобы отказаться от неиспользуемых услуг. Это занимает много времени, поэтому не всем хочется с этим связываться.

Доцент добавил, что в квитанции могут попасться необязательные услуги, согласия на которые собственник жилья не давал. Например, консьерж, радиоточка или страховка.

Дмитрий Осянин отметил, что эти услуги допустимы в платежке, если сам хозяин квартиры дал свое одобрение. С другой стороны, такие услуги, как свет и водоснабжение, являются обязательными для оплаты, заключил доцент.