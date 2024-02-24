«Освобожусь и уйду в монастырь»: о чем говорили митрополиту Кириллу постояльцы колонии

Сегодня к заключенным исправительной колонии № 2 в Казани приехал митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл

Фото: пресс-служба Татарстанской митрополии

«Они очень ждут владыку, надеются, что получат у него благословение, для них это очень важно»

Сегодня за колючей проволокой исправительной колонии № 2 в Казани звучало церковное пение – в гости к заключенным приехал митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Такие визиты – традиция, владыка совершает службу в тюремных храмах разных исправительных учреждений каждый год.

В этом году архиерей выбрал для посещения ИК-2. Здесь, как и в каждом исправительном учреждении Татарстана, есть и церковь, и мечеть. Это один из элементов духовно-нравственного воспитания осужденных. И, надо сказать, вполне действенный – благодаря вере люди быстрее идут к исправлению.

Всего в татарстанском УФСИН работают 28 религиозных объектов для осужденных и арестованных – это мечети, церкви, часовни, молельные и молитвенные комнаты. Общее количество верующих, которые их посещают, превышает 3 тысячи человек. Соотношение мусульман и православных примерно одинаковое.

Многие приходят к вере только оказавшись за решеткой – стоит вспомнить гражданина Франции Франка Пиксиоле, который, попав в татарстанскую колонию, не только принял ислам, но и стал «смотрителем» мечети.

Что касается православия, за каждой колонией закреплен свой священник. Он посещает осужденных как минимум раз в неделю. Есть руководитель епархиального отдела по тюремному служению – он заведует духовными делами во всех учреждениях УФСИН России по РТ.

Сегодняшний визит владыки в колонию стал настоящим праздником – верующие с нетерпением и особым воодушевлением ожидали его у входа в храм.

Маленькая церковь на территории ИК-2 украшена резьбой и иконами, которые сделали постояльцы колонии Фото: пресс-служба Татарстанской митрополии

Маленькая деревянная церквушка, освященная в честь святого Александра Невского, украшена резьбой и иконами, которые сделали постояльцы колонии. Здесь есть даже иконописная мастерская, рассказал помощник начальника по организации работы с верующими УФСИН России по РТ Альберт Шамсунов.

«Священник, закрепленный за этой колонией, учит осужденных основам православной живописи. Он также проводит здесь службы, ведет церковную школу. В наших храмах проводятся все таинства и обряды, будь то венчание, крещение или причащение. То есть ограничений для осужденных нет», – рассказал Альберт Шамсунов.

По его словам, в каждой колонии набирается порядка 200 верующих, которые регулярно посещают храмы.

«В этой колонии церквушка небольшая, планируем расширять ее. Сегодня на службу придут где-то человек шесстьдесят. Они очень ждут владыку, надеются, что получат у него благословение, наставление. Для них это очень важно», – отметил он.

Илья Выгузов: «Исповедь и причастие необходимы всем людям. Может быть, в них даже больше нуждаются люди на свободе. Потому что здесь мы и так несем некий крест...» Фото: пресс-служба УФСИН России по РТ

«Я хочу пойти в монастырь, а дальше как пойдет»

Казалось, больше других визита митрополита ожидал Илья Выгузов, он – ответственный за храм в колонии. Мужчина читает молебны, беседует с осужденными и рассказывает им об основах православия.

«До осуждения я около десяти лет изучал разные духовные практики, религии, даже китайским тай-чи занимался. В общем, всем, кроме православия. Но все эти знания не принесли мне пользы, и, как итог, я был приговорен за разбойное нападение к 12 годам. Раньше мне не попадалась православная литература, а здесь я начал с ней знакомиться», – рассказал Илья.

Ежедневно в храм приходит порядка десяти человек, рассказывает Илья. По его словам, каждый из осужденных нуждается в поддержке.

«Не только здесь, но и вообще везде очень много людей, которые считают себя христианами, но таковыми не являются. Если ты носишь крестик, это еще не значит, что ты – верующий. Если человек ни о чем не думает, живет по своим похотям, погружен в свои грехи, но при этом ставит свечки в храме, это не значит, что он христианин. Можно даже сказать, что он – язычник. Есть такие люди, которые молятся на иконы и забывают Христа, Богородицу, ставят святых выше них. Получается, это уже идолопоклонничество», – рассуждает Илья.

По словам Ильи, если хотя бы один человек его услышит – это уже большое дело.

«Если человек ни о чем не думает, живет по своим похотям, погружен в свои грехи, но при этом ставит свечки в храме, это не значит, что он христианин» Фото: пресс-служба УФСИН России по РТ

«Исповедь и причастие необходимы всем людям, вне зависимости от того, где они находятся. Может быть, в них даже больше нуждаются люди на свободе. Потому что здесь мы и так несем некий крест, мы терпим, о чем нам и говорил Христос. Люди, которые живут в мире, более свободны, они живут по своим собственным похотям», – считает он.

Впереди у Ильи еще шесть лет за решеткой, за это время он планирует еще глубже изучить православие и уже знает, чем займется после освобождения.

«Я хочу пойти в монастырь, а дальше как пойдет. Может быть, стану священником. Но, как говорится, наши планы – ничто, Бог всем управляет», – поделился верующий.

Николай Фирсов: «Только сейчас, попав за решетку в очередной раз, я более осознанно пришел к вере. Это помогает обрести духовный покой» Фото: пресс-служба Татарстанской митрополии

«Они идут в церковь, а у меня вечные гулянки»

Осужденный Николай Фирсов рассказывает, что родился и вырос в семье верующих, но пришел к вере только недавно, попав в колонию.

«Я из Казани, сижу за многочисленные эпизоды краж из магазинов, воровал продукты. Мне дали четыре года, здесь я уже полтора года. Это уже мой восьмой срок, с судимостью никуда на работу не берут, общество не признает, так и приходится крутиться. Только сейчас, попав за решетку в очередной раз, я более осознанно пришел к вере. Это помогает обрести духовный покой», – рассказывает Николай.

Николай надеется, что получит благословение владыки на исправление Фото: пресс-служба Татарстанской митрополии

Мужчине 36 лет. Кроме сестры, которая является его крестной, никого из родных у него нет. Был женат, но развелся, теперь мечтает обрести семью – жениться и завести детей.

«Я всегда был оторван от своей семьи, еще когда родители были живы. Они идут в церковь, а у меня вечные гулянки. Надеюсь, моя жизнь изменится теперь. Но кто знает, жизненные обстоятельства – вещь непредсказуемая», – говорит осужденный.

Николай надеется, что получит благословение владыки на исправление – говорит, что ему очень важна духовная поддержка.

Марсель Хисматуллин: «Раньше я относился равнодушно к вере, теперь же я сам решил покреститься» Фото: пресс-служба УФСИН России по РТ

«Раньше я мог позволить себе сесть пьяным за руль, не думая о последствиях»

Осужденный Марсель Хисматуллин пару месяцев назад здесь, в колонии, принял крещение. Говорит, духовных перемен пока не ощутил, но именно находясь за решеткой, приобщился к православной культуре.

«Я родом из Тюмени, в колонию меня отправили за аварию – я нарушил ПДД, сбил человека, он получил серьезные травмы», – рассказал Марсель.

Рассказывая о том, как попал в колонию, Марсель заплакал. Он не считает, что в ДТП он попал случайно, ведь он сел за руль пьяным. Это не первый его срок, в малолетнем возрасте он сидел за угон автомобиля.

«Меня осудили на четыре с половиной года. Осталось сидеть еще два. В 31 год у меня нет ни жены, ни ребенка. Раньше у меня не было никаких границ, я мог позволить себе сесть пьяным за руль, не думая о последствиях. Теперь я эти рамки для себя выстроил. Раньше я относился равнодушно к вере, теперь же я сам решил покреститься. Родных это очень обрадовало, они долго меня вели к этому», – рассказывает Марсель.

Марсель уверен: без веры в местах лишения свободы тяжело. Он верит, что Бог поможет ему в дальнейшей жизни, не только за решеткой.

Митрополит Кирилл: «Это нужно прежде всего для меня самого. Потому что мы живем в достаточно рафинированном обществе, а жизнь достаточно многогранна» Фото: пресс-служба Татарстанской митрополии

«Дать им надежду на исправление – моя святая обязанность»

На небольшой колокольне зазвенели колокола – так приветствовали митрополита Кирилла, которого здесь очень ждали. Перед началом литургии владыка поделился, что посещать осужденных планирует чаще, ведь это очень важная миссия в его служении.

«Это нужно прежде всего для меня самого. Потому что мы живем в достаточно рафинированном обществе, а жизнь достаточно многогранна – есть очень много бед и несчастий у людей. Поддержать ребят, которые здесь находятся, и дать им надежду на исправление – моя святая обязанность. Чаще, конечно, нужно приезжать сюда, чаще нужно общаться с теми, у кого есть проблемы», – рассказал правящий архиерей.

Между Татарстанской митрополией и УФСИН России по Татарстану несколько лет назад было заключено соглашение о сотрудничестве Фото: пресс-служба Татарстанской митрополии

Между Татарстанской митрополией и УФСИН России по Татарстану несколько лет назад было заключено соглашение о сотрудничестве. Владыка Кирилл отметил, что это позволяет проводить православные праздники и различные таинства в колониях, правда с некоторыми ограничениями. Ведь нарушать устав в местах лишения свободы нельзя ни под каким предлогом. К примеру, если верующие молятся в храмах ночью – на Пасху или Рождество, здесь службу проводят только утром.

«Мы стараемся использовать все моменты для того, чтобы вернуть людей на путь исправления. В этом учреждении делается все, чтобы помочь людям исправиться», – поделился митрополит.

«Из моих знакомых есть люди, которые в свое время попали сюда и здесь узнали о Боге» Фото: пресс-служба Татарстанской митрополии

«Здесь свои условия, есть определенная строгость, все-таки это не курорт»

«В какой-то момент человек поскользнулся – и все, волной понесло его, и так оказался здесь. Мы стараемся, чтобы ребята не были брошены. Здесь свои условия, есть определенная строгость, все-таки это не курорт, а место отбывания наказания. Наша же задача – смягчить их участь. Здесь бывает много священников. Осужденным дают возможность на реабилитацию уже после освобождения, ведь многие потеряли семьи после осуждения, остались без дома», – отметил владыка Кирилл.

Общаясь с осужденными, владыка отметил, что многие, по его мнению, осознали пагубность своей предыдущей жизни.

«Из моих знакомых есть люди, которые в свое время попали сюда и здесь узнали о Боге. Вернулись уже людьми совершенно другими. У меня есть один близкий человек, который оказался за решеткой. Я удивился, когда узнал, спросил: “Вы, наверное, случайно сюда попали?” А он говорит: “Да нет, что вы, я за дело здесь. И благодарю Бога, что он меня вовремя остановил через это наказание”. Сегодня это совершенно другой человек. У каждого свой путь, и иногда нужно получить болевой шок, чтобы все осознать», – отметил правящий архиерей.

На литургии пел мужской хор под управлением регента Дениса Рогова Фото: пресс-служба Татарстанской митрополии

Литургия сегодня продлилась около двух часов, на ней пел мужской хор под управлением регента Дениса Рогова, который обычно присутствует на праздничных службах в Казанском соборе и других значимых храмах Татарстана.

В следующий раз такая служба пройдет уже в другой колонии, возможно, некоторые осужденные ИК-2 побывать на архиерейской службе в стенах колонии уже не смогут. Но после освобождения каждый из них сам решит, встретиться ли ему с митрополитом за богослужением снова.