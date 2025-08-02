Освещение в 363 дворах установлено в Татарстане по программе Наш двор

Ход реализации программы «Наш двор» в Республике Татарстан стал темой обсуждения на совещании, состоявшемся сегодня в Доме Правительства РТ. С основным докладом выступила куратор проекта, руководитель департамента программ развития городской среды фонда «Институт развития городов РТ» Арина Петрова, ее слова приводит пресс-служба кабмина.

Совещание провел в режиме видео-конференц-связи с главами всех муниципальных районов Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. В обсуждении также участвовал первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

Арина Петрова напомнила, что все мероприятия реализуются согласно утвержденной «дорожной карте» программы на 2025 год. В настоящее время на придомовых территориях ведутся дорожные работы, монтируется наружное освещение, устанавливаются детские и спортивные площадки, параллельно оформляется исполнительная документация.

По словам докладчицы, дорожные работы на сегодняшний день выполнены на 82%. За последние две недели темпы прироста составили 10%, однако это ниже как плановых показателей, так и по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В то же время установка наружного освещения демонстрирует опережающие темпы – на 11% выше запланированного уровня. В настоящее время освещение смонтировано в 363 дворах.

Полностью завершены работы в Агрызском, Заинском и Мамадышском районах. В 12 муниципальных образованиях освещение продолжают устанавливать в 155 дворах. Общий уровень выполнения по республике составляет 83%.

Согласно информации ГУП «Татлизинг», по состоянию на 30 июля монтаж детского и спортивного оборудования завершен в 290 дворах. Это 58% от запланированного объема. Работы полностью завершены в Арском и Заинском районах.

В рамках текущего этапа реализации программы «Наш двор» за прошедшие две недели были проведены контрольные объезды семи муниципальных образований: Казани, Альметьевска, Бугульминского, Заинского, Нижнекамского, Нурлатского и Лениногорского районов.

По итогам проверок были выявлены систематические замечания, препятствующие приемке дворов в полном объеме. В их числе – наличие грунта со строительным мусором, отсутствие информационных стендов с правилами пользования детским оборудованием, а также несоответствие нормативным требованиям при установке узлов и пандусов.

Арина Петрова также представила график выездов в муниципальные районы на первую половину августа, а затем перешла к анализу информационного сопровождения программы в официальных источниках. За последние две недели зафиксировано более 70 упоминаний программы в СМИ и соцсетях, а с начала строительного сезона – 472 публикации.

Как отметила докладчица, информационная активность на местах выросла по сравнению с предыдущим отчетным периодом. В муниципальных районах увеличилось количество публикаций, включая материалы с участием самих жителей.

Тем не менее в ряде районов наблюдается недостаточная медиаподдержка программы. Среди них – Арский, Елабужский, Заинский, Мамадышский и Нурлатский районы. Арина Петрова призвала обратить внимание на регулярное освещение мероприятий проекта «Наш двор» в публичных каналах.