Школьников Татарстана оберегают от буллинга и экстремизма с помощью «Цифровой гигиены»

В Татарстане за полгода провели более 500 мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма, в том числе в онлайн-формате – в них приняли участие 18, 9 тыс. молодых людей со всего Татарстана. В этом сыграл большую роль проект «Цифровая гигиена», рассказала на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель министра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.

«Сейчас появляются все новые и новые формы – к ребятам в социальных сетях выходят [злоумышленники], чтобы подключить их к определенным экстремистским группам. Осведомлен – вооружен и наша задача дать им все инструменты, чтобы они знали о том, как правильно вести себя в интернете», – подчеркнула Кондратьева.

Она рассказала о реализации проекта «Цифровая гигиена», главная цель которого – уберечь детей и подростков от негативного влияния дезинформации и проявлений интернет-агрессии, а также буллинга в интернете. По ее словам, за лет проектом удалось охватить более 25 тысяч детей, а сейчас он стартовал в рамках нового учебного года и активно продвигается в школах и вузах республики.

«У нас также работает телефон доверия. Ежегодно мы получаем около 35 тыс. звонков», – добавила замминистра.

По ее словам, традиционно в республике сентябрь проходит под эгидой профилактики терроризма. Так, учреждения молодежной политики акцентируют внимание ребят на позитиве и созидательной работе, вместо негативных социальных явлений.

В целом, профилактические мероприятия в учреждениях молодежной политики в этом году охватили более 180 тыс. молодых людей. Кроме того, по всему Татарстану продолжают работу центры психологической помощи, куда ежегодно обращаются более 106 тыс. человек.