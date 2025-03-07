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Общество 7 марта 2025 17:04

Осужденных женщин в Татарстане поздравили с наступающим 8 Марта

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Осужденных женщин в Татарстане поздравили с наступающим 8 Марта
Фото: УФСИН по РТ

Женщин, содержащихся в СИЗО-2 и колонии-поселения №17 в Татарстане, поздравили с наступающим Международным женским днем. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН Татарстана.

В преддверии 8 марта следственный изолятор №2 в Казани посетили Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская, члены республиканской Общественной наблюдательной комиссии, члены Общественного совета при УФСИН России по РТ Ильнур Сатдинов и Гулия Балафендиева.

Фото: УФСИН по РТ

Заместитель руководителя Мамадышского муниципального района Ришат Самигуллин посетил колонию-поселение №17. В сопровождении начальника колонии-поселения Раила Сагитова, он ознакомился с условиями содержания осужденных. Также он передал женщинам поздравления с 8 Марта от имени главы Мамадышского района и от себя лично. Неожиданный жест вызвал у осужденных благодарность, и они с радостью приняли цветы.

Фото: УФСИН по РТ

Поздравляя женщин, находящихся в непростых жизненных обстоятельствах, гости пожелали им сохранять внутренний стержень и оставаться истинными женщинами.

#международный женский день #поздравление #УФСИН по РТ
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