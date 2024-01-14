Осужденный за взятки экс-мэр Владивостока отправился на СВО

Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк, осужденный на 12 лет колонии по делу о взятках, отправился в зону специальной военной операции, сообщают источники РИА Новости.

Напомним, в январе 2023 Гуменюка приговорили к 16,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 150 миллионов рублей.

По версии следователей, Олег Гуменюк, будучи директором Хозяйственного управления администрации края, получил от директора нескольких стройфирм взятки на 6,9 млн рублей, а на посту мэра – еще 31,2 млн. Вину бывший глава города отрицал, заявляя, что его оклеветали. В мае приговор был смягчен до 12 лет, а размер штрафа — до 140 миллионов рублей.