Осужденный за аферы почти на полмиллиарда рублей бизнесмен из Казани обжаловал приговор

Верховный суд Татарстана должен приступить к рассмотрению апелляционной жалобы по приговору казанскому бизнесмену Роберту Ташкалову. Его обвинили в аферах на 437 млн рублей, якобы эти деньги он похитил у «Татнефтехиминвест-холдинга» и «Россельхозбанка».

Фото: © Елена Саляхова/ «Татар-информ»

По версии следствия, в 2007 году компания «Нуран-Пласт», руководителем которой являлся Ташкалов, занялась строительством завода по производству полимерных композитных материалов в Высокогорском районе Татарстана. В 2009 году были созданы две линии производства. Вскоре Ташкалов решил расшириться и запустить еще 12 линий. С этой целью он убедил руководство «Татнефтехиминвест-холдинга» выдать ему крупные займы. В общей сложности «Нуран-Пласт» получил более 430 млн рублей. Помимо этого, Ташкалов взял кредит на миллион рублей в «Россельхозбанке», уже на свое имя. Дело рассматривал Вахитовский райсуд.

В итоге, суд оправдал Ташкалова по многомиллионному эпизоду с «Татнефтехиминвест-холдингом» и признал его виновным лишь в незаконном получении кредита. Свой приговор бизнесмен выслушал в начале февраля. Итог – суд ограничился условным сроком на два с половиной года.

Однако, такой приговор Ташкалова не устроил, он решил обжаловать решение суда в Верховном суде РТ.

«Мой подзащитный не виновен и должен быть оправдан», – отметил адвокат бизнесмена перед началом рассмотрения апелляционной жалобы.

Фото: © Елена Саляхова/ «Татар-информ»

Решение Вахитовского райсуда не устроило и представителей «Татнефтехиминвест-холдинга», они тоже направили жалобу в Верховный суд и намерены обжаловать приговор.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что прокуратура требовала отправить казанского бизнесмена Роберта Ташкалова за решетку на семь лет.

Свою вину во многомиллионных аферах бизнесмен не признал. Он утверждал, что все выделенные деньги он использовал по назначению – это подвтерждают и результаты судебно-бухгалтерской экспертизы.