Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Осужденный казанской колонии ИК-19 участвовал во всероссийских соревнованиях по шахматам
Осужденный из исправительной колонии №19 в Казани принял участие в VI Всероссийском чемпионате по шахматам среди заключенных, сообщили в УФСИН России по РТ.
Турнир организовали совместно Федеральная служба исполнения наказаний России и Федерация шахмат России.
В соревнованиях участвовали 84 осужденных из разных колоний по всей стране. Игры проходили по швейцарской системе в шесть туров, а пары игроков определял компьютер.
Заключенный из казанской колонии сыграл все шесть партий, из которых выиграл три. Хотя он не попал в число победителей, само участие в таком турнире – уже достижение.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников