Осужденный казанской колонии ИК-19 участвовал во всероссийских соревнованиях по шахматам

Осужденный из исправительной колонии №19 в Казани принял участие в VI Всероссийском чемпионате по шахматам среди заключенных, сообщили в УФСИН России по РТ.

Турнир организовали совместно Федеральная служба исполнения наказаний России и Федерация шахмат России.

Фото: © УФСИН России по РТ

В соревнованиях участвовали 84 осужденных из разных колоний по всей стране. Игры проходили по швейцарской системе в шесть туров, а пары игроков определял компьютер.

Заключенный из казанской колонии сыграл все шесть партий, из которых выиграл три. Хотя он не попал в число победителей, само участие в таком турнире – уже достижение.