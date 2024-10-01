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Осужденные в татарстанском СИЗО связали носки для постояльцев дома для престарелых
В преддверии Международного дня пожилых людей осужденные женщины, отбывающие наказание в отряде по хозяйственному обслуживанию следственного изолятора №4 УФСИН России по РТ связали носки для постояльцев Мензелинского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по РТ.
Сегодня сотрудники СИЗО-4 посетили это учреждение и передали постояльцам 46 пар теплых носков. Они выразили свои добрые пожелания здоровья, бодрости и благополучия, в ответ на что услышали слова благодарности и увидели радостные улыбки на лицах пожилых людей.
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