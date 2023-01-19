Осужденные в колониях РТ изготовили шахматы и нарды для незрячих

фото: пресс-служба УФСИН России по РТ

Шахматы и нарды для незрячих и слабовидящих изготовили осужденные в колониях Республики Татарстан, сообщили в пресс-службе УФСИН России по РТ.

Первая партия настольных игр была передана в фонд «Ярдам-Помощь» помощником начальника УФСИН России по РТ по организации работы с верующими Альбертом Шамсуновым.

«Для нас было всегда проблемой, где взять такие настольные игры. Мы очень благодарны руководству УФСИН России по Республике Татарстан, которое откликнулось на нашу просьбу. Шахматы и шашки очень удобные. Все приспособлено для незрячих», - отметил председатель фонда «Ярдам-Помощь», член Общественного совета при ФСИН России, член Общественного совета при УФСИН России по Республике Татарстан Илдар Баязитов.

Шахматы, шашки и нарды изготовлены специально для слабовидящих или вовсе незрячих – клетки полей и фигуры прекрасно различимы на ощупь. Такие настольные игры являются прекрасной помощью для развития воображения, а также помогают людям с проблемами со зрением ориентироваться в пространстве.

