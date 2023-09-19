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Осужденные татарстанской колонии изготовят мебель для школы в Пестречинском районе
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Замначальника ИК-3 УФСИН России по Республике Татарстан Александр Березин и директор Пестречинской средней общеобразовательной школы №1 Эльдар Янбарисов договорились о поставке в школу мебели для учеников и офисов, сообщили в УФСИН России по РТ.
К соглашению они пришли на рабочей встрече, которая прошла 15 сентября.
Стороны также обсудили производственные возможности исправительного учреждения.
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