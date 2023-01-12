Осужденные РТ приняли участие в конкурсе, слепив снеговиков и приготовив новогодние блюда

Во всех исправительных учреждениях Татарстана прошел традиционный ежегодный конкурс «Лучшая снежная фигура». Все желающие осужденный могли принять участие в конкурсе. Самыми главными критериями оценки их творчества были соответствие новогодней тематике, оригинальность и художественное мастерство.

Фото: УФСИН России по РТ

По оценкам жюри конкурса, лучшими признаны фигуры снеговиков с подарками, которые были вылеплены в ИК-2 УФСИН РФ по РТ. Второе место заняли осужденные из казанской ИК-19 с тигром – символом минувшего года. Третье место досталось ледяной крепости, вылепленной в колонии-поселении №18.

Фото: УФСИН России по РТ

Кроме того, был проведен и кулинарный конкурс во всех учреждениях УИС республики для осужденных, имеющих специальности поваров и пекарей. Блюда были приготовлены из продуктов повседневного набора для подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

Фото: УФСИН России по РТ

Первое место заняла ИК-2, второе – следственный изолятор №4, а третье – исправительная колония №19.

Также осужденные приняли участие в различных викторинах, спартакиадах по зимним видам спорта, турнирам по шахматам, шашкам и настольному теннису. Всех участников конкурсов поощрит администрация исправительных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по РТ.