Осужденные из колонии РТ создали группу и вошли в финал всероссийского конкурса

Осужденные исправительной колонии №5 вошли в число финалистов XXIII Всероссийского конкурса песни «Калина красная».

«Калина красная» – это самая крупная в стране культурная акция с участием осужденных. Конкурс проводится ежегодно уже 25 лет. В этом году было подано 166 видеозаписей от участников из 78 регионов России. Жюри отобрало 27 лучших работ.

В числе финалистов оказалась музыкальная группа ИК-5 УФСИН России по Республике Татарстан под названием «Пятый элемент». Осужденные Фоат Билалов, Илья Коновалов, Никита Губанов подготовили видео для конкурса, на котором они исполнили авторскую песню «Я все тот же».

Кто займет победное место решит Художественный совет, в состав которого вошли представители ФСИН России, продюсерская компания «Союз Продакшн», а также эксперты музыкальной индустрии. Также в голосовании смогут принять участие все желающие на официальной странице конкурса «Калина Красная» в социальной сети ВКонтакте.

Наградят победителей 15 сентября, церемония пройдет в режиме видеоконференции.