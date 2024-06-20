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Осужденные казанской ИК-2 начали шить меховые тапочки
В исправительной колонии №2 Казани открылось новое производство по пошиву меховых тапочек. Учреждение заключило контракт с местным индивидуальным предпринимателем на изготовление 10 тысяч пар такой продукции, сообщили в УФСИН России по РТ.
Для обеспечения производственного процесса заказчик предоставил колонии все необходимые материалы и комплектующие. На новом швейном участке трудоустроены 5 осужденных.
Оплата труда осужденных, задействованных в пошиве меховой обуви, осуществляется по сдельной системе и напрямую зависит от количества произведенной ими продукции. Чем больше тапочек они смогут сшить, тем выше будет их заработок.
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