Осужденные казанской ИК-2 начали шить меховые тапочки

В исправительной колонии №2 Казани открылось новое производство по пошиву меховых тапочек. Учреждение заключило контракт с местным индивидуальным предпринимателем на изготовление 10 тысяч пар такой продукции, сообщили в УФСИН России по РТ.

Для обеспечения производственного процесса заказчик предоставил колонии все необходимые материалы и комплектующие. На новом швейном участке трудоустроены 5 осужденных.

Оплата труда осужденных, задействованных в пошиве меховой обуви, осуществляется по сдельной системе и напрямую зависит от количества произведенной ими продукции. Чем больше тапочек они смогут сшить, тем выше будет их заработок.