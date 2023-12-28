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Осужденные из Татарстана изготовили мебель для учреждений республики на 9 млн
В казанской исправительной колонии №19 организовано производство корпусной мебели, которую делают как для нужд уголовно-исполнительной системы, так и для государственных и муниципальных учреждений республики.
В этом году ИК-19 заключила контракты на сумму порядка 9 млн 200 тысяч рублей и успешно исполнила их. Всего на производстве было трудоустроено 14 осужденных, сообщают в пресс-службе УФСИН России по РТ.
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