Осужденные и ограниченно годные россияне смогут служить в ВС РФ по контракту

Имеющим судимость или ограниченно годным к военной службе гражданам разрешили заключать контракты с Вооруженными силами России. Соответствующий закон подписал Президент Владимир Путин.

Заключать контракты с Минобороны в период военного положения разрешается гражданам с судимостью, за исключением совершивших тяжкие преступления. Также служить по контракту разрешается ограниченно годным к военной службе в случае, если они не имеют заболеваний, определенных перечнем Минобороны.

Особенности заключения контрактов определяются военным ведомством. Отмечается, что стать основанием для увольнения с военной службы может окончание периода мобилизации, отмена (прекращение действия) военного положения и истечение военного времени.

Помимо этого, устанавливается предельный возраст для службы по контракту в обозначенные периоды для имеющих воинское звание высшего офицера до генерал-полковника, адмирала включительно — 70 лет, для имеющих иное воинское звание — 65 лет.

Закон вступает в силу со дня опубликования.