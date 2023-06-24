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Осужденные и ограниченно годные россияне смогут служить в ВС РФ по контракту
Имеющим судимость или ограниченно годным к военной службе гражданам разрешили заключать контракты с Вооруженными силами России. Соответствующий закон подписал Президент Владимир Путин.
Заключать контракты с Минобороны в период военного положения разрешается гражданам с судимостью, за исключением совершивших тяжкие преступления. Также служить по контракту разрешается ограниченно годным к военной службе в случае, если они не имеют заболеваний, определенных перечнем Минобороны.
Особенности заключения контрактов определяются военным ведомством. Отмечается, что стать основанием для увольнения с военной службы может окончание периода мобилизации, отмена (прекращение действия) военного положения и истечение военного времени.
Помимо этого, устанавливается предельный возраст для службы по контракту в обозначенные периоды для имеющих воинское звание высшего офицера до генерал-полковника, адмирала включительно — 70 лет, для имеющих иное воинское звание — 65 лет.
Закон вступает в силу со дня опубликования.
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