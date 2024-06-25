Осужденную за теракт Дарью Трепову* этапировали в колонию

Дарью Трепову*, осужденную за теракт в Санкт-Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, этапировали в колонию. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Даниил Берман.

«Трепова убыла из СИЗО-5 для отбытия наказания в одном из регионов Российской Федерации», – сказал собеседник агентства.

В январе 2-й Западный окружной военный суд признал Трепову* виновной и назначил наказание в виде 27 лет колонии общего режима с ограничением свободы на срок 2 года и штрафом 600 тыс. рублей.

Напомним, военный корреспондент Владлен Татарский погиб во время взрыва в кафе Санкт-Петербурга в апреле 2023 года. По подозрению в совершении уголовного преступления была задержана Дарья Трепова*.

Позднее стало известно о соучастнике Треповой*. Им оказался член украинской диверсионной группы, гражданин Украины Юрий Денисов. В день убийства Татарского он передал Дарье Треповой* статуэтку, начиненную взрывчаткой.

* Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в список террористов и экстремистов