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Осужденную за теракт Дарью Трепову* этапировали в колонию
Дарью Трепову*, осужденную за теракт в Санкт-Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, этапировали в колонию. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Даниил Берман.
«Трепова убыла из СИЗО-5 для отбытия наказания в одном из регионов Российской Федерации», – сказал собеседник агентства.
В январе 2-й Западный окружной военный суд признал Трепову* виновной и назначил наказание в виде 27 лет колонии общего режима с ограничением свободы на срок 2 года и штрафом 600 тыс. рублей.
Напомним, военный корреспондент Владлен Татарский погиб во время взрыва в кафе Санкт-Петербурга в апреле 2023 года. По подозрению в совершении уголовного преступления была задержана Дарья Трепова*.
Позднее стало известно о соучастнике Треповой*. Им оказался член украинской диверсионной группы, гражданин Украины Юрий Денисов. В день убийства Татарского он передал Дарье Треповой* статуэтку, начиненную взрывчаткой.
* Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в список террористов и экстремистов
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