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Происшествия
26 апреля 2022  09:38
Елена Саляхова

Осужденного по делу ОБНОН экс-начальника полиции Казани выпустили на свободу

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Осужденного по делу ОБНОН бывшего начальника полиции Казани Руслана Халимдарова выпустили на свободу, такое решение принял суд Нижегородской области, рассказал «Татар-информу» его адвокат Всеволод Добрынин.

Бывший полицейский вернулся в Татарстан на прошлой неделе. Сейчас он находится в исправительном центре УФСИН в Казани. Осужденный уже отбыл восемь лет, остаток срока ему заменили на принудительные работы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что экс-полицейского Руслана Халимдарова и еще несколько человек задержали в конце 2013 года. Их обвинили в похищении человека и контрабанде наркотиков.

Тогда Халимдарова приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 

Остальные получили до десяти лет.

#контрабанда наркотиков #похищение человека
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