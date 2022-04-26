Осужденного по делу ОБНОН экс-начальника полиции Казани выпустили на свободу

Осужденного по делу ОБНОН бывшего начальника полиции Казани Руслана Халимдарова выпустили на свободу, такое решение принял суд Нижегородской области, рассказал «Татар-информу» его адвокат Всеволод Добрынин.

Бывший полицейский вернулся в Татарстан на прошлой неделе. Сейчас он находится в исправительном центре УФСИН в Казани. Осужденный уже отбыл восемь лет, остаток срока ему заменили на принудительные работы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что экс-полицейского Руслана Халимдарова и еще несколько человек задержали в конце 2013 года. Их обвинили в похищении человека и контрабанде наркотиков.

Тогда Халимдарова приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Остальные получили до десяти лет.