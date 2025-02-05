Осужденная жительница Татарстана обвенчалась в СИЗО

В мензелинском СИЗО №4 впервые провели Таинство Венчания. Священник узаконил перед Богом брак 36-летней осужденной и ее супруга, который специально приехал к ней в изолятор.

Женщине уже вынесли приговор, сейчас она ожидает апелляцию по делу. В браке с супругом она состоит с 2022 года, но только сейчас они решились на венчание.

Фото: © Пресс-служба УФСИН России по РТ

Таинство совершил помощник начальника СИЗО по организации работы с верующими и настоятель Никольского собора в Мензелинске иерей Роман Храмутичев. Священнослужитель много лет работает с осужденными, помогает им не падать духом, совершает в колониях и изоляторах Таинства крещения, причащает осужденных и навещает их в церковные праздники.

Таинство для супругов он совершил по всем церковным канонам: с венцами и белым платьем.