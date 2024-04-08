Осужденная за взятки экс-министр культуры Крыма вызвалась служить в зоне СВО

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Арслан Хасавов сообщил, что осужденная за взяточничество экс-министр культуры Республики Крым Арина Новосельская подала заявление на службу в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом он рассказал в разговоре с РИА Новости.

«На днях с проверкой посетили СИЗО-6 в Москве, где в том числе поговорили с экс-министром культуры Крыма Новосельской. Она нам рассказала, что подала заявление на службу на СВО», – сказал правозащитник.

Напомним, в июле 2023 года Новосельскую приговорили к 10 годам колонии по делу о получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в 2018 году Новосельская получила от бенефициара ООО «Меандр» 25 млн рублей за общее покровительство при строительно-монтажных работах Крымского государственного центра детского театрального искусства.