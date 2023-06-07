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Руc Тат
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Происшествия 7 июня 2023 14:54

Осужден татарстанец, который ограбил автосервис, спрятавшись от камер под одеялом

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В Татарстане перед судом предстал 35-летний мужчина, обвиняемый в краже, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В суде было установлено, что летом 2021 года ночью мужчина незаконно проник в помещение автосервиса, в котором работал, и похитил оттуда лом цветного металла на 90 тысяч рублей.

При этом злоумышленник предварительно накрылся одеялом, чтобы его не опознали по записям с камер видеонаблюдения.

Суд назначил ему полгода лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

#кража #Бавлинский район
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