Осужден татарстанец, который двадцать лет назад изнасиловал и убил 19-летнюю девушку

52-летний мужчина признан виновным в убийстве и насильственных действиях сексуального характера, сообщает старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Как установило следствие, ночью в сентябре 2000 года пьяный мужчина изнасиловал 19-летнюю девушку, а затем ее убил и похитил ее ювелирные украшения.

Суд приговорил злоумышленника к 13 годам колонии строгого режима.