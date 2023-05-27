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Руc Тат
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Происшествия 27 мая 2023 14:26

Осужден татарстанец, который двадцать лет назад изнасиловал и убил 19-летнюю девушку

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52-летний мужчина признан виновным в убийстве и насильственных действиях сексуального характера, сообщает старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Как установило следствие, ночью в сентябре 2000 года пьяный мужчина изнасиловал 19-летнюю девушку, а затем ее убил и похитил ее ювелирные украшения.

Суд приговорил злоумышленника к 13 годам колонии строгого режима.

#изнасилование
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