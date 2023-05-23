Осудили жителя Татарстана, сделавшего врезку в нефтепровод, чтобы украсть дизтопливо

В Нижнекамске осудили местного жителя, который сделал врезку в нефтепровод для дальнейшего хищения топлива. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

В октябре 2021 года мужчина осуществил в Нижнекамске несанкционированную врезку в трубу магистрального нефтепродуктопровода. После этого он на протяжении нескольких месяцев проводил укладку шланга длиной около 1,5 км к автодороге. Таким образом мужчина хотел получать дизтопливо.

Однако в июле его действия удалось пресечь правоохранителям.

В результате стоимость работ по восстановлению нефтепровода составила более 500 тыс. рублей. Кроме того, повреждение могло повлечь нарушение работы добычи нефтепродуктов.

Суд признал мужчину виновным в повреждении нефтепродуктопровода и приготовлении к краже и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы.