Осудили жителя РТ, собиравшегося сделать ружье из запчастей, найденных при разборе бани

В 2016 году житель Ютазинского района во время разбора бани, которая досталась ему по наследству, нашел фрагмент ствола гладкоствольного охотничьего ружья, а также составные части винтовки «Бердана № 2» образца 1870 года.

Он оставил все найденное в гараже, но через несколько лет, в 2019 году, он решил собрать ружье на базе этой винтовки. Для этого он в одном из интернет-магазинов покупает нарезной ствол калибра 7,62 мм, а также еще несколько запчастей и 38 патронов такого же калибра.

Позже он в своем гараже переделывал купленные и найденные им составные части, чтобы собрать винтовку. Однако в феврале 2022 года во время обыска у него дома сотрудники полиции находят у мужчины запчасти от огнестрельного оружия.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное хранение оружия» и «Незаконное изготовление оружия». Разработку дела вели сотрудники УФСБ России по РТ.

Как объяснил сам 56-летний мужчина, он хотел лишь сделать макет ружья на базе винтовки «Бердана №2» 1870 года, который он хотел поставить в уголок охотник. Купленные патроны он планировал приклеить по углам от ружья. Сам мужчина увлекается охотой, состоит в обществе охотников с 1992 года.

В конечном итоге суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет и 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УФСБ России по РТ.