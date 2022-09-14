Осудили жителя РТ, который в Марий Эл взял 380 тыс. кредита по поддельному паспорту

В Казани вынесли приговор 28-летнему местному жителю. Мужчина был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено, в феврале прошлого года мужчина купил поддельный паспорт, по которому позже в Марий Эл взял в банке кредит в 380 тыс. рублей. Деньги казанец потратил на себя.

Суд назначил аферисту наказание в виде двух лет условно и обязал выплатить кредит.

