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Ру Тат
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Происшествия
14 сентября 2022  14:38
Полина Шевчук

Осудили жителя РТ, который в Марий Эл взял 380 тыс. кредита по поддельному паспорту

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В Казани вынесли приговор 28-летнему местному жителю. Мужчина был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено, в феврале прошлого года мужчина купил поддельный паспорт, по которому позже в Марий Эл взял в банке кредит в 380 тыс. рублей. Деньги казанец потратил на себя.

Суд назначил аферисту наказание в виде двух лет условно и обязал выплатить кредит.
 

 

#аферисты #Мошенничество #Прокуратура РТ
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