Осудили жителя РТ, который по нетрезвым угнал авто из сервиса, разбил его и сбежал

Суд установил, что в августе 38-летний работник одного из автосервисов в Дрожжановском районе, будучи пьяным, угнал автомобиль Hyundai из автосервиса, после чего на трассе Старое Дрожжаное – Каракитан не справился с управлением и разбил машину. С места ДТП мужчина сбежал.

Полицейские задержали мужчину в его доме, от прохождения медосвидетельствования он отказался. Выяснилось, что ранее он уже был судим за пьяную езду. На него возбудили уголовное дело за угон и управление авто, будучи пьяным. Свою вину он полностью признал.

Суд решил отправить мужчину с учетом рецидива в колонию строгого режима на год и девять месяцев. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.