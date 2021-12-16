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Происшествия
16 декабря 2021  15:12
Павел Климчак

Осудили жителя РТ, который по нетрезвым угнал авто из сервиса, разбил его и сбежал

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Суд установил, что в августе 38-летний работник одного из автосервисов в Дрожжановском районе, будучи пьяным, угнал автомобиль Hyundai из автосервиса, после чего на трассе Старое Дрожжаное – Каракитан не справился с управлением и разбил машину. С места ДТП мужчина сбежал.

Полицейские задержали мужчину в его доме, от прохождения медосвидетельствования он отказался. Выяснилось, что ранее он уже был судим за пьяную езду. На него возбудили уголовное дело за угон и управление авто, будучи пьяным. Свою вину он полностью признал.

Суд решил отправить мужчину с учетом рецидива в колонию строгого режима на год и девять месяцев. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#угон #пьяная езда
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