Осудили жителя РТ, который обманул трех девушек, пообещав им права за деньги

Свой приговор выслушал житель Татарстана Камалеев, которого признали виновным в трех эпизодах покушения на мошенничество.

Все началось в марте этого года, когда одна из жительниц республики не смогла сдать экзамен на водительские права в ГИБДД. Тогда ее знакомый рассказал о Камалееве – якобы он может помочь в получении прав без сдачи экзамена.

Девушка позвонила ему, во время разговора Камалеев сказал, что может помочь в решении вопроса, и оценил свои услуги в 20 тысяч рублей. В действительности же он не собирался помогать девушке, а полученные деньги хотел оставить себе.

Позже через нее к татарстанцу обратились еще две девушки, которые ранее не смогли сдать на права. Им Камалеев назвал уже другие суммы – 25 и 29 тысяч рублей.

Деньги татарстанцу отдавали частями. После того, как первая девушка отдала Камалееву первую половину суммы, она поняла, что он их обманывает, о чем сразу рассказала двум другим знакомым и сообщила в полицию.

Оперативники задержали татарстанца во время передачи последней суммы денег. На него возбудили уголовное дело за попытку мошенничества.

«Разработку уголовного дела вели сотрудники УФСБ России по Татарстану», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ведомства.

В суде Камалеев признал свою вину. Его признали виновным и отправили в колонию строгого режима на два с половиной года, добавили агентству в пресс-службе УФСБ России по РТ.