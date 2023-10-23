Осудили жительницу Татарстана, которая знакомилась с мужчинами и крала у них ювелирку

В Тетюшском районе Татарстана местную 61-летнюю жительницу осудили за кражу с причинением значительного ущерба, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Суд установил, что женщина познакомилась с местным жителем в соцсети и вскоре переехала к нему жить. Весной 2021 года она похитила из его дома ювелирные украшения на сумму более 78 тысяч рублей, которые принадлежали покойной жене мужчины.

Точно таким же образом женщина обманула жителя села Нижний Наратбаш, похитив у него ювелирные изделия сына на сумму 13,5 тысячи рублей.

В обоих случаях женщина сдала украшения в ломбард.

Свою вину она частично признала. Суд оштрафовал женщину на 35 тысяч рублей.