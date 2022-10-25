Осудили жительницу Татарстана, которая соврала, что знакомый пытался ее изнасиловать

В Татарстане вынесен приговор 26-летней жительнице Бавлинского района республики. Женщину признали виновной в заведомо ложном доносе, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено в суде, в конце апреля женщина со своим приятелем устроили застолье у него дома. В какой-то момент они поссорились, после чего мужчина несколько раз ударил подругу и стал угрожать ей ножом.

На следующий день обиженная женщина пошла в полицию и рассказала, что приятель якобы пытался ее изнасиловать. Однако во время проверки обман был раскрыт.

Женщина свою вину признала и раскаялась. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

