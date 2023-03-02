Осудили жительницу РТ, которая едва не спалила магазин, кинув возле него пепел с сигареты

В Чистополе завершился суд над 58-летней женщиной, которую обвиняли по статье «Повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности». Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено в суде, 2 сентября 2022 года женщина стояла и курила возле магазина на улице Карла Маркса в Чистополе. Она смахнула с сигареты пепел, он упал на тополиный пух и загорелся. Огонь молниеносно перекинулся на деревянные поддоны и фасад здания. Ущерб от пожара составил 390 тыс. рублей.

Свою вину женщина полностью признала. Суд назначил виновной наказание в виде 4 месяцев ограничения свободы.