Осудили жительницу РТ, чья маленькая дочка заболела из-за антисанитарии дома

В Татарстане вынесен приговор 35-летней жительнице Сармановского района республики. Она была признана виновной по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетними», рассказал «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено в суде, с июня 2021 года по февраль 2022 нерадивая мать не обеспечила двухлетней дочери нормальные условия проживания. Так, в доме была полная антисанитария, отсутствовала необходимая для приготовления и приема пищи посуда, а также элементарные средства гигиены. Из-за этого у ребенка развилось кожное заболевание.

В феврале девочку изъяли у матери и передали на воспитание в специализированный дом ребенка.

Суд назначил женщине наказание в виде 144 часов обязательных работ.

