Осудили жительницу Нижнекамска за сообщение с нацистской символикой в мессенджере

В Нижнекамске вынесли приговор 58-летней уроженке Башкирии. Женщину признали виновной по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики», рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по РТ.

Как было установлено, в конце сентября женщина в группе в Whatsapp под названием «ЖКХ-СССР ТАССР Нижнекамск» разместила информацию с изображением нацистской свастики и символики под названием «Россия ностальгирует».

«Схожести форм сравнивается эмблема "Спецназ России" с нацистским знаком "Знак превосходства", нагрудный знак сотрудника отряда милиции особого назначения МВД РФ сравнивается с нагрудным знаком "За борьбу с партизанами" (нацистская свастика)», – уточнили в управлении.

Своей вины женщина не признала. Однако суд посчитал ее виновной и назначил штраф.



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