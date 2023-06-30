Осудили жителей Татарстана, которые помогли телефонным аферистам обмануть пенсионеров

В Татарстане вынесли приговор 19-летнему жителю Казани и 20-летнему жителю Набережных Челнов, которые помогли телефонным аферистам обмануть пенсионеров на 1,5 млн рублей. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В апреле 2022 года молодые люди помогали мошенникам собирать деньги у обманутых пожилых людей. Аферисты звонили пенсионерам и убеждали их перевести деньги на «безопасные счета». В результате денежные средства попадали на счет молодых людей. Основную часть денег они переводили организаторам, оставляя себе определенный процент.

Таким образом жертвами мошенников стали мужчина из Омска и жительница Королева. Они лишились 1,5 млн рублей.

19-летний житель Казани признал свою вину и вернул доверчивым пенсионерам 1 млн рублей. Челнинец наоборот все отрицал, у него изъяли 95 тысяч рублей.

С учетом роли суд назначил парням условное наказание: 2 и 2,5 года лишения свободы с испытательными сроками 1,5 и 2 года соответственно.

В настоящее время полиция ищет остальных соучастников преступлений.