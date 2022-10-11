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Ру Тат
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Происшествия
11 октября 2022  11:22
Полина Шевчук

Осудили водителя из Татарстана, который был пойман пьяным на трассе за рулем трактора

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В Азнакаево вынесен приговор местному жителю. Мужчину признали виновным по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость», сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Судом было установлено, что 22 июля мужчина попался полицейским на 1-м км трассы Азнакаево – Альметьевск. Он ехал за рулем трактора, при этом был пьян. При проверке документов выяснилось, что шофер уже был лишен прав за аналогичное правонарушение.

Суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами в течение двух лет.


 

 

#пьяная езда #Прокуратура РТ
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