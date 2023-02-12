Осудили водителя из Челнов, который топором разломал камеру на дороге

В Челнах суд вынес приговор местному жителю, который набросился с топором на камеру на дороге, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Следствие установило, что 4 сентября прошлого года на трассе в Агрызском районе пьяный 37-летний водитель «Лады» выскочил из машины, взял топор и разломал им комплекс видеофиксации.

Мужчину пытался успокоить сотрудник ГБУ «Безопасность дорожного движения», но тот стал размахивать перед ним топором, угрожая зарубить.

Сумма нанесенного ущерба составила 700 тысяч рублей. Суд приговорил челнинца к 3,5 годам лишения свободы условно.