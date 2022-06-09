Осудили водителя фуры, который в Казани пьяным пытался подкупить автоинспектора

В Бугульминском районе РТ вынесен приговор водителю фуры, который в Казани пытался дать взятку инспектору ГИБДД, когда попался пьяным за рулем. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция в своем официальном телеграм-канале.

Инцидент произошло в середине мая. Автоинспектор остановил грузовик DAF для проверки документов. Однако водитель оказался пьян. Шофер попытался подкупить полицейского.

Суд назначил мужчине наказание в виде 5 месяцев исправительных работ.

С начала 2022 года в Татарстане пресечено 33 факта дачи взятки, от сотрудников поступило более 180 уведомлений о склонении их к совершению коррупционных правонарушений. Госавтоинспекция напоминает, что дача взятки должностному лицу лично или через посредника, влечет за собой наказание вплоть до лишения свободы», – напомнили в ГИБДД.



