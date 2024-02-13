Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Осудили учительницу казанской школы, которая приставила нож к горлу ученика
В Казани осудили 52-летнюю местную жительницу, которая угрожала убийством коллеге и школьнику, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Установлено, что в мае 2023 года учитель-дефектолог одной из казанских школ ворвалась в класс с кухонным ножом и приставила его к шее ученика, после чего подбежала к педагогу и тоже пригрозила ей физической расправой.
Свою вину подсудимая частично признала, заявив, что угрожала только педагогу.
Суд назначил виновной наказание в виде 380 часов обязательных работ.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников