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Происшествия 13 февраля 2024 13:17

Осудили учительницу казанской школы, которая приставила нож к горлу ученика

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В Казани осудили 52-летнюю местную жительницу, которая угрожала убийством коллеге и школьнику, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Установлено, что в мае 2023 года учитель-дефектолог одной из казанских школ ворвалась в класс с кухонным ножом и приставила его к шее ученика, после чего подбежала к педагогу и тоже пригрозила ей физической расправой.

Свою вину подсудимая частично признала, заявив, что угрожала только педагогу.

Суд назначил виновной наказание в виде 380 часов обязательных работ.

#угроза убийством
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