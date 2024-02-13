Осудили учительницу казанской школы, которая приставила нож к горлу ученика

В Казани осудили 52-летнюю местную жительницу, которая угрожала убийством коллеге и школьнику, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Установлено, что в мае 2023 года учитель-дефектолог одной из казанских школ ворвалась в класс с кухонным ножом и приставила его к шее ученика, после чего подбежала к педагогу и тоже пригрозила ей физической расправой.

Свою вину подсудимая частично признала, заявив, что угрожала только педагогу.

Суд назначил виновной наказание в виде 380 часов обязательных работ.