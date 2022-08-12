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Происшествия
12 августа 2022  13:19
Полина Шевчук

Осудили троих челнинских полицейских, которые хотели повесить преступление на невиновного

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Набережночелнинский городской суд вынес приговор трем полицейским. Стражей порядка признали виновными в превышении должностных полномочий, сообщается на сайте суда.

Как было установлено, стражи порядка, чтобы повысить показатели по работе, решили обвинить в хранении и распространении оружия невиновного челнинца. Стоит отметить, что ранее мужчина был неоднократно судим и, по мнению полицейских, прекрасно подходил на «роль» преступника.

Такое положение дел челнинцу не понравилось, и он обратился в полицию. По данному факту провели расследование и троицу задержали.

Суд вынес полицейским приговор – один проведет за решеткой 3 года и 8 месяцев, второй полицейский отправлен в колонию на полтора года, а третий – на 1 год и 3 месяца.
 

#набережночелнинский суд #полицейские
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