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Осудили телефонных аферистов, которые обманули жителей Зеленодольска и Казани на 1,2 млн
В Зеленодольске приговор вынесли телефонным аферистам, обманувшим пожилых людей из Казани и Зеленодольска на 1,2 млн рублей, сообщила помощник прокурора Татарстана по особым поручениям Екатерина Аталыкова.
Установлено, что в 2022 году двое жителей Казани работали курьерами у мошенников, которые обманывали пенсионеров по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Деньги они забрали у 3 престарелых жителей Зеленодольска и у 4 пенсионеров из Казани. Часть средств аферисты оставили себе.
Каждому из них суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием его в колонии-поселении. Кроме того, суд постановил взыскать с осужденных в пользу потерпевших суммы причиненного ущерба. Телефоны, ставшие оборудованием для совершения преступлений, конфискованы в доход государства.
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