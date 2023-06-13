Осудили татарстанца, пытавшегося переложить вину за ДТП на погибшего пассажира

В Менделеевске вынесли приговор 26-летнему мужчине за нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть человека. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Суд установил, что в июле 2021 года мужчина, будучи пьяным, управлял автомобилем Hyundai Solaris, в котором находились четверо пассажиров. Потеряв управление, машина съехала в кювет, врезалась в водосточную трубу и перевернулась.

ДТП произошло на трассе в Менделеевском районе. В результате происшествия пассажир, который сидел на переднем сиденье рядом с водителем скончался на месте.

В свою очередь водитель автомобиля и двое пассажиров рассказали, что за рулем находился погибший мужчина.

Свою вину 26-летний подсудимый, который ранее уже привлекался к ответственности за нетрезвое вождение, не признал.

Суд назначил ему наказание в виде 5 лет и 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением водительских прав на 2 года и 6 месяцев.