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Ру Тат
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Происшествия
16 ноября 2021  08:41
Полина Шевчук

Осудили татарстанца, который за пять лет накопил миллион рублей долга по алиментам

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Как было установлено, 40-летний житель Пестречинского района республики должен был выплачивать четверть от своих доходов в качестве алиментов ребенку.

Однако, как сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, с марта 2006 по август 2021 года мужчина уклонялся от выплаты алиментов. За это время долг превысил один миллион рублей.

Мужчину признали виновным по статье «Неуплата средств на содержание детей». Ближайшие 8 месяцев он проведет на исправительных работах. Кроме того, 10% заработка татарстанца будет направлено в доход государства.
 

#Прокуратура РТ #алименты #алиментщики-должники
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