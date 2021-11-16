Осудили татарстанца, который за пять лет накопил миллион рублей долга по алиментам

Как было установлено, 40-летний житель Пестречинского района республики должен был выплачивать четверть от своих доходов в качестве алиментов ребенку.

Однако, как сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, с марта 2006 по август 2021 года мужчина уклонялся от выплаты алиментов. За это время долг превысил один миллион рублей.

Мужчину признали виновным по статье «Неуплата средств на содержание детей». Ближайшие 8 месяцев он проведет на исправительных работах. Кроме того, 10% заработка татарстанца будет направлено в доход государства.

