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Ру Тат
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Происшествия
11 марта 2022  11:09
Полина Шевчук

Осудили татарстанца, который влез в дом к экс-возлюбленной и испортил ее вещи

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В Татарстане вынесли приговор 46-летнему жителю Бугульминского района. Мужчина был признан виновным в незаконном проникновении в жилище.

Как сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, днем 11 ноября в селе Бюрганы нетрезвый мужчина вломился в дом к бывшей возлюбленной. Там он изрезал ножом одежду и постельное белье, после чего сбежал.

Свою вину злоумышленник полностью признал. Суд назначил ему четыре месяца исправительных работ с удержанием 20% заработка в доход государства.
 

 

 

#Прокуратура РТ #исправительные работы
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