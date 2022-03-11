Осудили татарстанца, который влез в дом к экс-возлюбленной и испортил ее вещи

В Татарстане вынесли приговор 46-летнему жителю Бугульминского района. Мужчина был признан виновным в незаконном проникновении в жилище.

Как сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, днем 11 ноября в селе Бюрганы нетрезвый мужчина вломился в дом к бывшей возлюбленной. Там он изрезал ножом одежду и постельное белье, после чего сбежал.

Свою вину злоумышленник полностью признал. Суд назначил ему четыре месяца исправительных работ с удержанием 20% заработка в доход государства.

