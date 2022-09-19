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Ру Тат
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Происшествия
19 сентября 2022  16:41
Полина Шевчук

Осудили татарстанца, который угнал «каблук», застрял на нем в поле и сжег

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В Татарстане вынесли приговор 24-летнему жителю Тукаевского района. Молодой человек был признан виновным в угоне и умышленном уничтожении чужого имущества, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как было установлено в суде, в середине июля молодой человек угнал с парковки предприятия «Челны Бройлер» автомобиль «Иж» (каблук), после чего застрял на нем в поле. Чтобы скрыть преступление, угонщик решил сжечь машину.

Ущерб владелец авто оценил в 126 тыс. рублей.

Суд признал татарстанца виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет условно.
 

#Угон автомобиля #Прокуратура РТ
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