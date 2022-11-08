Осудили татарстанца, который пытался похитить у Казанского авиационного завода 15 млн

В Казани суд вынес приговор 34-летнему Айнару Бикмухаметову по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере: мужчина пытался похитить более 15 миллионов рублей у Казанского авиационного завода.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по РТ, было установлено, что в апреле 2019 года руководство ПАО «Туполев» приняло решение провести ремонт внутризаводских дорог и прилегающей территории Казанского авиационного завода им. Горбунова. В связи с этим были заключены договоры подряда с ООО «СтройГрупп-Инжиниринг».

Директор этой организации обратился к своему знакомому – Айнару Бикмухаметову, потому что тот был хорошо знаком с руководителями ООО «С-Дорстрой» и ООО «ВИРАЖ» – именно эти организации и привлекли для выполнения ремонтных работ на КАЗ. Сам Бикмухаметов непосредственно контролировал процесс ремонта, участвовал во всех совещаниях и обладал полной информацией о том, как идут работы.

Ближе к сроку сдачи Бикмухаметов решил внести в документацию ложные сведения об объемах работ, значительно завысив их стоимость. Он ввел в заблуждение знакомого директора ООО «СтройГрупп-Инжиниринг» и работников ПАО «Туполев», предоставив им ложные данные. В итоге, по подписанным актам, общая сумма выполненных работ составила свыше 32 миллионов рублей, тогда как экспертиза показала, что фактическая стоимость работ – чуть более 17 миллионов рублей.

«Таким образом, Бикмухаметов пытался похитить у ПАО «Туполев» более 15 миллионов рублей. На него возбудили уголовное дело за покушение на мошенничество в особо крупном размере.Разработку этого уголовного дела вели сотрудники УФСБ России по Татарстану», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ведомства.

В конечном итоге суд признал Бикмухаметова виновным и приговорил его к полутора годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.