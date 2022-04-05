Осудили татарстанца, который проник в дом бывшей жены и попытался ее зарезать

Как было установлено в суде, утром 4 января 50-летний житель Алексеевского района РТ проник в дом бывшей супруги в деревне Тиган-Буляк и избил ее на почве ревности. При этом он размахивал ножом и угрожал женщине убийством.

Однако в какой-то момент бывшей жене удалось выхватить из рук нападавшего нож и оказать активное сопротивление. Мужчину задержали, возбудили уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности жилища» и «Покушение на убийство».

Свою вину мужчина признал лишь частично. Суд отправил его в колонию строгого режима на восемь лет. Об этом сообщила врио старшего помощника прокурора РТ Яна Невмержицкая.