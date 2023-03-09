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Осудили татарстанца, который облил ледяной водой и избил ведром дочку
В Татарстане вынесен приговор 44-летнему жителю Аксубаевского района. Мужчина признан виновным сразу по двум статьям – «Нанесение побоев и совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние» и «Незаконное лишение свободы», рассказал «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Как было установлено, ночью 21 августа прошлого года мужчина выпил и разругался с дочкой. Он облил ребенка холодной водой и несколько раз ударил ведром по голове. Через три дня мужчина вновь избил дочь, а затем запер ее в погребе.
Свою вину подсудимый признал. Суд назначил ему наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, нерадивый отец должен будет пройти лечение у врача-психиатра.
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